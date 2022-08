Pourquoi le RSCA doit passer un tour en WCL face à Lodz

Une petite semaine après son entrée réussie en Super League contre Alost (3-0), le RSCA Women s’attaque à un autre de ses objectifs : la Women’s Champions League. Ce jeudi au stade communal de Lodz en Pologne, les quintuples championnes de Belgique affrontent les championnes de Pologne au 1er tour des qualifications (sous forme de mini-tournoi). Avec trois missions…

1 Le 2e tour est un minimum. Il y a un an, la bande à Johan Walem avait buté en finale de son groupe à ce stade contre Osijek. Cette frustration croate, Dave Mattheus et ses joueuses veulent l'effacer et désormais accéder au tour suivant. Un stade qu'elles avaient déjà atteint il y a quelques années et qui serait un minimum pour les Bruxelloises. "La complication de la préparation est qu'il n'existe pas autant de vidéos de cette équipe de Lodz, confie Dave Mattheus. On se base sur des vidéos de la saison dernière et on espère que ça se confirmera. Dans ce groupe 5, c'est peut-être l'adversaire le plus fort."

Pour s’extirper du premier tour, il faudra enchaîner deux victoires en quelques jours : contre Lodz et en finale du groupe dimanche.

2 Une belle affiche possible au tour suivant. Elles arriveraient alors au 2e tour avant de rêver à la phase de poules qui est l'objectif de tous les clubs. Si le tour 1 est, sur papier, à la portée du groupe bruxellois, la mission phase de poules pourrait être plus compliquée vu les adversaires possibles. "En fonction du tirage au sort, on pourrait tomber sur la Juventus ou Twente, sourit le coach. Mais avant de penser à cet éventuel match de gala, il faut faire le travail en Pologne."

3 Améliorer le coefficient belge. En Belgique, les autres clubs vont aussi être attentifs aux résultats du RSCA en Champions League, la seule compétition européenne féminine. Pour l'instant, un seul ticket européen est distribué en Belgique, peu à son avantage au ranking européen. La Super League ne pointe qu'à la 25e place, derrière la Bosnie, Chypre ou même le Kazakhstan (qui a même deux représentants). Enchaîner les victoires aiderait à faire progresser le championnat national et le voir mieux représenté sur la scène européenne.