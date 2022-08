Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Pour transférer Zirkzee, Anderlecht devra avoir de la patience et du bol

Si l’un des clubs fait une offre de 15 millions € auprès du Bayern Munich, le Sporting n’aura aucune chance. Mais plus on se rapproche de la fin du mercato, plus le prix va baisser.

Et l’avantage du Sporting est que Zirkzee sait ce qui l’attendrait au club. Les deux parties sont toujours restées en contact, aussi bien via la direction que via certains joueurs, comme Bart Verbruggen.

Il faudra donc de la patience et un gros coup de chance si le Sporting veut réaliser le plus gros transfert depuis les 9,7 millions € dépensés pour Stanciu.