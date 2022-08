Mazzù : "J’ai tenté le coup de poker pour gagner 0-2"

Felice Mazzù : "J'ai tenté un coup de poker en ajoutant un deuxième attaquant en fin de match pour gagner 0-2 mais cela aurait peut-être été un peu trop lourd, vu la physionomie du match. Ce qui m'a fait le plus plaisir ? On a défendu avec un énorme état d'esprit. Au niveau football, on n'a pas encore été grandioses. J'aimerais qu'on progresse encore dans la maîtrise du ballon. Et à cause de la pression du public, on a parfois trop reculé."

Hannes Delcroix : "C'est mon deuxième but en équipe A. Mon premier date d'il y a deux ou trois ans ? Vous dites de la saison passée ? Correct ! Contre Laçi ! Visiblement, je ne marque qu'en Conference League. J'ai hâte de marquer en championnat, comme je le faisais en U16. J'ai marqué avec mon pied droit. Je suis un vrai gaucher, mais quand le ballon se retrouve devant mon pied droit, je n'hésite pas. J'étais très, très content !"