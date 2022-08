Zirkzee: Anderlecht a de nombreux concurrents... mais des raisons d'y croire

L’intérêt d’Anderlecht devient de plus en plus concret.

Malgré le 0-1, la phrase du jour venait de la bouche de Wesley Hoedt et ne concernait pas le match. "J'ai parlé avec Joshua Zirkzee. Il m'a dit qu'il voulait revenir à Anderlecht. Tant mieux pour nous. Joshua, c'est de la qualité. Et de la qualité est toujours la bienvenue. Si on se qualifie la semaine prochaine, on offrira à la direction des moyens pour faire des transferts comme Zirkzee."

Deux mètres plus loin, Hannes Delcroix avait le même message. "Tout le monde dans notre groupe connaît Joshua. Ce serait un boost s'il revenait. On suit de près sa situation."

Les supporters, eux aussi, ne parlent plus que de ça : est-ce que oui ou non Joshua Zirkzee (21 ans) sera bientôt de retour au parc Astrid ? Rien n’est fait en ce moment, mais la piste est très concrète. Comme annoncé dans notre journal de ce jeudi, le Sporting doit encore avoir un peu de patience pour que le prix baisse.

Il n’ira pas à Bruges

Le Bayern Munich, lui, est bel et bien au courant de l’intérêt des Mauves. Les Munichois prennent l’appel du pied d’Anderlecht au sérieux, même si d’autres clubs - comme l’Ajax, Southampton, Fulham ou Bournemouth - sont plus puissants que le Sporting. Le fait que le Néerlandais ait pu relancer sa carrière au Lotto Park et le fait qu’il veuille absolument revenir - comme le dit Hoedt - sont d’énormes atouts pour les Mauves.

Et que faut-il penser des bruits selon lesquels le Club Bruges serait également intéressé ? Le grand rival d’Anderlecht a analysé le dossier, mais nie s’être manifesté auprès du Bayern ou de l’entourage du joueur. De toute façon, il est impensable que Zirkzee, qui a encore le cœur mauve, rejoigne le Club Brugeois.