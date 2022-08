Challenger Pro League : RSCA Futures s'impose à Lommel et se porte en tête

Samedi, le RWD Molenbeek a enregistré sa première victoire 1-0 face à Dender grâce à un but de Gill Ruyssen (40e, 1-0). Virton a signé son deuxième partage 2-2, à Beveren, qui a ouvert le score par Thierno Barry (33e, 1-0). Après que les Waeslandiens ont manqué un penalty par Lucas Costa (36e), Yannick Aguemon a égalisé pour les Gaumais (41e, 1-1).

Beveren a aussitôt repris l'avance sur une tête de Costa aux six mètres (43e, 2-1), mais l'Excelsior, 8e, a arraché son deuxième point par Karim Ilunga (90e+2, 2-2). Beveren (1 point) est 10e. Vendredi, le SL16 FC a partagé l'enjeu 2-2 avec le Beerschot après avoir mené deux fois par Leandre Kuavita (41e, 1-0) et Mouad El Fanis sur penalty (82e, 2-1). Mais Leo Seydoux (46e, 1-1) et Ibrahim Alhassan (86e, 2-2) ont permis aux Rats d'arracher un point. Le SL16 FC, qui avait déjà partagé 2-2 contre le Club NXT, a deux unités. Dans le même temps, Deinze a battu le Jong Genk 3-2 dans les arrêts de jeu. La formation flandrienne a mené deux reprises par Jellert van Landschoot (8e, 1-0) et Teo Quintero (60e, 2-1) alors que Mika Godts (27e, 1-1) et Sekou Diawara (85e, 2-2) ont remis les jeunes Limbourgeois dans le coup. Mais Quintero a surgi dans les dernières secondes (90e+7, 3-2).