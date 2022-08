Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Aït El Hadj et la direction mauve se sont entretenus: “Anouar reprend avec les U23 ce mercredi”

Tout comme lundi, Anouar Aït El Hadj a dû s’entraîner individuellement après son refus de ce week-end de jouer avec les U23 à Lommel. Mais il a eu un bon entretien avec la direction.

"C'était une entrevue constructive", explique son papa Driss. "La sanction était provisoire : il va s'entraîner avec les U23 à partir de ce mercredi pour préparer le match de ce week-end (samedi à 16 heures contre Beveren). Oui, il est prêt à jouer avec les U23."

Le week-end passé, ce n'était pas le cas. "Mentalement, il n'était pas prêt. Il est déçu de recevoir peu de temps de jeu. Il dit pourtant qu'il est bon aux entraînements. Et physiquement, il est en ordre. Ce sont les choix de l'entraîneur. Il faut les accepter."

Dans les jours à venir, Anderlecht et l'entourage d'Anouar vont se mettre autour de la table. "Il n'y a pas le feu, mais on doit trouver une solution", ajoute son papa. "Moi, j'aimerais qu'il poursuive à Anderlecht. Cela fait dix ans que c'est son club, c'est un enfant de la maison. Et il a les qualités pour réussir ici."

Et une location ? "On verra bien la suite du feuilleton. En tout cas, Anderlecht ne veut pas le vendre définitivement. J'espère que tout rentrera vite dans l'ordre."