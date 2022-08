Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Felice Mazzù était ému après la 5e victoire d’Anderlecht en 21 séances de tir au but.

Mazzù: "Mes derniers tirs au but ? En P2"

Ils étaient 20 000 à scander son nom, et cela a visiblement touché Felice Mazzù. "Si je suis un peu ému ? Un peu beaucoup… Je savais que ma tâche serait difficile quand on remplace une icône comme monsieur Kompany. Je lui dédie aussi cette qualification. Il y a un travail de fond qui a été fait pendant trois ans."

Vous étiez confiant avant la série de tirs au but ?

"Fabio Silva m’avait dit qu’on allait gagner. Et j’écoute toujours mes joueurs."

Vous avez chassé les démons ici à Anderlecht. Le club avait perdu 16 séances sur 20 dans son histoire.

"Pourtant, on n’avait pas travaillé les penalties à l’entraînement la veille. J’espère avoir raison en disant que c’est différent de tirer à l’entraînement quand tout le monde s’amuse et devant 20 000 personnes. Les émotions sont différentes. C’est le mental qui doit prendre le dessus."

Est-ce que vous avez désigné les tireurs ?

"Non, parce que ça fait partie du processus. Il faut pouvoir accepter les émotions. C’était en fonction de leur ressenti et de leur envie. J’ai demandé qui voulait frapper."

Parmi les tireurs, il y avait de très jeunes garçons.

"Cela ne m’a pas étonné. Je prends l’exemple de Noah. Je lui ai dit à la fin du match - et pardonnez-moi l’expression : ‘Tu as vraiment des grosses couilles.’ C’est ce genre de joueurs qui va aller loin dans sa carrière : Il est très simple dans sa personnalité et il ose prendre ses responsabilités."

Ils ont pris combien d’années en maturité ?

"En tout cas, moi, je dois avoir pris 20 ans. (Rires) Non, cette qualification va leur apporter énormément d’expérience."

Cela signifie quoi pour le club de se qualifier ?

"Cela doit rebooster tout le club et le public que je tiens à remercier. Ils ont soutenu les joueurs pendant tout le match. Cette qualification est un élément important pour ce qui va suivre."

Préférez-vous un grand adversaire comme West Ham ou Fiorentina ou un adversaire exotique ?

"Ce seront d’office des gros matchs. Je n’ai pas spécialement de préférence. Mais ce serait bien d’affronter un club italien quand même."

Aviez-vous déjà connu une séance de tirs au but dans votre carrière d’entraîneur ?

"Oui. En P2 provinciale. En finale pour la montée en P1, avec Braine l’Alleud contre Jette. En quelle année ? En ‘42 ? Non, cela doit avoir été en 2006. Et Jette avait gagné."