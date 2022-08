Sadiki a pris ses responsabilités lors de la séance de tirs au but: "Si tu te sens vraiment prêt et que tu lèves la main en premier…"

De l'audace, de la maturité et de la confiance. Sans oublier la technique nécessaire évidemment. Du haut de ses 17 printemps, Noah Sadiki n'a pas tremblé et a pris ses responsabilités en tirant (et en convertissant) le troisième tir au but des Mauves. Et ce, devant un Lotto Park plein à craquer.



"Le coach a demandé qui voulait tirer, j'étais juste là et j'ai dit oui", a expliqué le latéral. "Si tu te sens vraiment prêt et que tu lèves la main en premier, tu vas tirer. Si je savais à l'avance de quel côté j'allais le botter ? J'attends toujours de voir ce que va faire le gardien. Bien sûr que je ressentais la pression. Mais il faut pouvoir la gérer et c'est ce qui fait la différence. Hendrik nous a gardés dans le match."



Justement, le portier, homme du match, a réalisé une parade décisive lors de la séance de tirs au but. "L'arrêt que je réalise juste avant le coup de sifflet final, sur le coup franc, m'a donné un boost oui", avoue Van Crombrugge. "Si j'avais des informations sur les tireurs suisses ? Je n'avais pas collé d'aide-mémoire sur ma gourde, mais on m'a fait quelques signes. Par contre, sur le tir au but que j'arrête, j'ai suivi mon intuition."