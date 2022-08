Anderlecht veut un remplaçant pour Trebel et vise Diawara (Roma)

Peter Verbeke et son équipe ont une short-list pour ce poste. Tout haut, on trouve le nom d'Amadou Diawara, un Guinéen de 25 ans qui appartient à l'AS Rome. Jose Mourinho ne compte plus sur lui et le joueur cherche une solution avant la fin du mercato.

En 2019, le club italien avait pourtant payé 21 millions pour l'acheter à Naples, tout en donnant un salaire de 4 millions brut au joueur. Diawara avait beaucoup joué la première année mais la saison dernière fut très compliquée, avec seulement 8 apparitions. Les dirigeants de la Roma et d'Anderlecht analysent la possibilité d'un transfert définitif.

En Italie, on évoque la possibilité que le back gauche Ricardo Calafiori soit aussi impliqué dans le deal mais il n'en sera rien. Il n'est pas sur les listes d'Anderlecht.