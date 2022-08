Mazzù: "Diawara va nous apporter du muscle, ça manquait"

L'officialisation du transfert d'Amadou Diawara est attendue pour cet après-midi à Anderlecht. Mais Felice Mazzù a déjà fait part de sa satisfaction. « Quand j'étais à Genk, on avait affronté Naples en Ligue des champions. Diawara n'avait pas joué mais on l'avait analysé. On l'a encore analysé avec mon staff actuel avant sa venue et c'est un profil intéressant. Il va nous amener du muscle et ça manquait, comme vous avez pu le constater. Il n'a pas beaucoup joué ces derniers mois mais il sera vite prêt. »



Cette arrivée pousse Kristoffer Olsson vers la sortie. Des pistes au Danemark sont chaudes. « Oui, il pourrait partir », a confirmé Mazzù, sans donner plus de détails.



Autre possibilité de départ: Benito Raman, dragué par l'AZ. « Il a un profil différent des autres et, de mon point de vue, il ne doit pas partir, même s'il ne joue peut-être pas autant qu'il le voudrait. Sera-t-il remplacé s'il part? Je ne sais pas mais je suis content de mon groupe avec l'arrivée de Diawara et le projet des jeunes. »



Il faudra encore un peu attendre pour voir à l'œuvre une autre recrue: Moussa N'Diaye, arrivé de Barcelone. « Il s'est entraîné avec le groupe pour la première fois ce matin. J'ai vu un garçon explosif, dynamique et qui peut être précieux dans les duels. Il a de belles qualités techniques aussi. Il sera une solution pour notre défense à trois mais aussi comme back gauche si je passe à quatre derrière. »



Notez encore qu'Ashimeru est quasi prêt mais ne devrait pas encore être dans le groupe pour la réception de Gand ce jeudi (20h30).