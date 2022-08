Mercato: Anderlecht étudie le cas Vertonghen

Le Diable ne jouer quasiment plus à Benfica.

Après Toby Alderweireld à l’Antwerp et Dedryck Boyata au Club Brugeois, Jan Vertonghen va-t-il être le troisième défenseur des Diables à revenir au pays, à quelques semaines de la Coupe du monde ? Le défenseur n’est plus que le quatrième choix à Benfica et il ne veut pas faire banquette, si proche de ce qui pourrait être son dernier tournoi.

Ses agents ont proposé ses services dans plusieurs clubs et Anderlecht figure parmi ceux qui ont mordu, comme Majorque et quelques écuries anglaises. Le RSCA étudie la faisabilité du deal. Le montant du transfert ne posera aucun souci mais il faudra digérer le salaire, même si Vertonghen est prêt à faire un effort.

Vertonghen va-t-il faire ses débuts dans le championnat belge à l’âge de 35 ans ? On aura vite la réponse car Anderlecht veut avoir bouclé son mercato entrant d’ici vendredi, jour de la remise de la liste européenne pour la Conference League.

L’arrivée du Diable le plus capé de l’histoire serait en tout cas un joli pour le Sporting. Et une belle affaire pour Felice Mazzù qui cherche de l’expérience pour encadrer ses nombreux jeunes, notamment en défense où Wesley Hoedt est le seul ancien parmi les gamins Hannes Delcroix, Zeno Debast, Noah Sadiki et Killian Sardella.