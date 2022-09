Accueil ... ... Division 1A Anderlecht À Anderlecht, c'est déjà le temps des doutes pour Esposito L’attaquant italien peine à convaincre à Anderlecht et la pression est déjà là. Mais son entourage reste optimiste : "Les attentes sont plus grandes qu’en Suisse, mais il bosse dur." Christophe Franken Chef de la rubrique football



©Photo News

Voilà à peine le mois de septembre et c’est déjà le temps des critiques, pour les plus impatients. Et celui d’un questionnement pour les autres : Sebastiano Esposito est-il vraiment si fort qu’on l’annonçait...