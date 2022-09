Anderlecht-Gand: avec Silva, Arnstad et Kana dans le onze de base ? (Direct à 20h30)

Quatre jours après la nouvelle défaite dans le derby face à l'Union, Anderlecht accueille Gand avec la ferme intention de se remettre dans le droit chemin. Mais ce ne sera pas chose aisée face à des Buffalos, certes irréguliers, mais qui n'ont plus perdu depuis douze matchs à l'extérieur.

Pour cette rencontre, Felice Mazzù ne devrait pas nous réserver de surprise. Ainsi, Refaelov et surtout Silva devraient récupérer leur place en attaque, contrairement au match contre l'Union. Dans le milieu terrain, Kana et Arnstad devraient commencer étant donné la blessure de Trebel et le fait que Ashimeru ne soit pas encore prêt. C'est également le cas des recrues N'Diaye et Diawara. Le premier s'est entraîné pour la première fois mercredi et a laissé une bonne impression au staff.

Du côté gantois, Vanhaezebrouck devrait aligner sa recrue phare, Jens-Petter Hauge dès le coup d'envoi pour la première fois en Pro League. Décevant contre l'Antwerp dimanche, Depoitre pourrait lui faire un tour sur le banc.

Les compos probables :

Anderlecht : Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Murillo, Kana, Amuzu, Arnstad, Verschaeren, Refaelov, Silva

Gand : Roef, Hanche-Olsen, Ngadeu, Okumu, Samoise, Hjulsager, Odjidja, Kums, Hong, Hauge, Cuypers