Felice Mazzù fête son 300e match en Pro League face à son grand rival

Ce jeudi contre La Gantoise, Felice Mazzù sera sur un banc en Pro League pour la 300e fois de sa carrière. L’occasion de sortir quelques chiffres d’une carrière déjà riche parmi l’élite belge. Avec les commentaires du principal intéressé en bonus.

9

Il y a neuf ans, Mazzù coachait son premier match en D1. C'était le 26 juillet 2013 avec Charleroi lors d'un déplacement à Bruges. Le résultat ? Une défaite 2-0 face au Club de Juan Carlos Garrido avec un premier but encaissé sur un assist de… Lior Refaelov. "Je m'en souviens parfaitement bien. C'est un Japonais (NdlR : le Chinois Wang) qui avait marqué ce premier but suite à un corner joué en quatre temps. Ça m'avait beaucoup appris sur la gestion des phases arrêtées parce que je n'avais pas prévu ça."

23

L'entraîneur que Mazzù a le plus souvent affronté s'appelle… Hein Vanhaezebrouck, qu'il retrouvera ce jeudi soir pour son jubilé. Mais pas sûr que ça lui fasse plaisir : il n'a gagné que 4 des 21 premiers duels, dont une fois avec Charleroi quand HVH était le coach du RSCA. "On connaît le charisme de Vanhaezebrouck, son empreinte sur le championnat belge mais aussi sur l'arbitrage. Avec son système et son expérience, il est l'un des meilleurs en Belgique."

131

En 299 matchs sur un banc de Pro League (playoffs compris), Mazzù a remporté 131 rencontres. Son plus large succès est assez récent : 1-7 sur la pelouse d’Ostende avec l’Union en novembre de l’année passée. Sa plus grosse défaite, c’était encore chez sa bête noire : un 6-0 un soir d’avril 2018 en playoffs 1. Avec un dernier but inscrit par… Refaelov. Décidément !