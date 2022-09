Jan Vertonghen rejoint officiellement Anderlecht

C'est le transfert de cette fin de mercato en Belgique : Jan Vertonghen rejoint Anderlecht pour les deux prochaines saisons. Le Belge était arrivé à Zaventem jeudi en début d'après-midi où il a été accueilli par son agent Tom De Mul et le scout Tim Matthijs. Il est arrivé à Neerpede dans la foulée où il a passé sa visite médicale et signé son contrat. Il ne manquait donc plus que l'officialisation qui est tombée ce vendredi sur le coup de 13h.

Anderlecht n'a pas dû débourser de somme de transfert pour le défenseur, recordman de caps en équipe nationale car il avait résilié son contrat avec Benfica au préalable. Reste qu'Anderlecht a dû consentir à un effort énorme pour payer son salaire.

"Il y a déjà eu des contacts avec le RSC Anderlecht par le passé, mais toutes les pièces du puzzle se sont soudainement mises en place. Je suis le projet du club depuis un certain temps déjà et je suis convaincu qu'avec mon expérience, je peux apporter quelque chose à ce groupe", a confié l'ancien Spurs dans le communiqué du RSCA.

Très peu utilisé à Benfica, le Diable rouge n'entrait plus dans les plans du nouvel entraîneur Roger Schmidt. À 35 ans, il va donc découvrir le championnat de Belgique, lui qui avait quitté le Germinal Beerschot en 2003, à 16 ans, pour rejoindre les jeunes de l'Ajax Amsterdam.