Diawara et Ait El Hadj titulaires, Vertonghen sur le banc: suivez Anderlecht-OHL en direct dès 13h30

Anderlecht n'a, déjà, plus droit à l'erreur s'il veut éviter de s'enliser dans le ventre mou du classement. Les Mauves ont l'occasion de revenir à hauteur de Louvain, soit provisoirement dans le top 4, en cas de victoire. Surtout, ils veulent stopper l'hémorragie de la semaine écoulée avec deux défaites consécutives en championnat auxquelles il faut ajouter celle face aux Young Boys lors du match retour, malgré la qualification.



Pour ce faire, Felice Mazzù décide de titulariser Diawara d'entrée de jeu. Vertonghen, lui, est sur le banc, alors que Raman est blesséet que Verschaeren, Amuzu, Arnstad et Stroeykens sont malades (grippe intestinale) ! Cela libère de la place pour Ait El Hadj, titulaire, et Duranville, Ishaq et Angulo qui prennent place sur le banc.



En face, Marc Brys peut compter sur Ricca, de retour de blessure.



Le onze d'Anderlecht: Van Crombrugge, Debast, Hoedt, Delcroix, Sadiki, Diawara, Ait El Hadj, Murillo, Refaelov, Silva, Esposito.





Suivez Anderlecht-OHL en direct dès 13h30: