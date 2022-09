Mazzù avant la réception de Silkeborg: "Je ne me mets pas de pression"

Felice Mazzù pourra jouir de son groupe au complet ce jeudi contre les Danois de Silkeborg en Conference League, à l'exception de Raman (cheville) et Trebel (épaule). Son Sporting n'a d'ailleurs plus gagné depuis la blessure du médian français sur la pelouse synthétique de Berne. "La Coupe d'Europe, c'est une autre compétition que le championnat. Et ça nous donne beaucoup d'énergie. On a envie de bien commencer. Anderlecht est de retour dans une phase de poules après quatre ans et on a envie de bien figurer."

Pour ça, il faudra marquer, ce que le RSCA a du mal à faire ces dernières semaines (3 buts sur les 4 dernières rencontres, dont 2 dimanche face à Louvain). "Oui, on cherche encore la bonne formule offensive. Est-ce que ça pourrait passer par un changement tactique? Oui, ce n'est pas impossible. On doit surtout essayer de mieux entourer Fabio (Silva) pour ne pas qu'il doive faire trop de courses pour rien. Il gagnera en fraîcheur et en présence dans le rectangle. Sebastiano (Esposito) a montré beaucoup de bonne volonté dimanche, il est sur le bon chemin. Mais je ne vise pas juste l'attaque, l'impulsion doit venir de toute l'équipe."

Quatre matchs sans victoire à Anderlecht, ce n'est jamais une situation confortable pour l'entraîneur. Mazzù en est bien conscient. "Mais je ne me mets pas de pression. Ce n'est pas une situation agréable mais j'ai retrouvé mes joueurs dans de bonnes dispositions après le nul contre Louvain. Ils étaient encore un peu déçus du résultat mais dans un état d'esprit positif. Finalement dimanche, on prend deux buts sur des erreurs individuelles. On va repartir de l'avant."