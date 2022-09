Refaelov: "Nous devons tous prendre nos responsabilités"

Refaelov: "La responsabilité de la défaite revient aux joueurs. La qualité ne suffit pas pour gagner un match. Et aujourd'hui, il nous manquait autant la qualité que l'intensité. Nous avons perdu trop de duels et pas assez gagné les deuxièmes ballons. Nous devons tous prendre nos responsabilités par rapport à cette défaite. Après le 1-1, on voulait gagner le match et on a essayé de jouer un jeu plus direct. On l'a payé cash. Si le niveau de jeu est meilleur à l'entrainement qu'en match ? Oui, c'est certain."

Mazzù: "On n'a pas manqué d'envie aujourd'hui mais on ne fait pas les bons choix en possession de balle alors que c'est normalement la qualité principale d'Anderlecht. On a été surpris sur les transitions. On a essayé jusqu'au bout et on a continué à attaquer après l'égalisation. Peut-être que le manque d'expérience nous a pénalisé dans certains moments. Quand on a la chance de revenir au score, il faut rester calme et garder une certaine organisation. Quand une équipe gagne, elle mérite toujours sa victoire donc Westerlo mérite sa victoire. Je continue à travailler et à croire en mon groupe. Ce n'est pas ce qui se passe autour de moi qui va m'inquiéter. Ma seule préoccupation est de faire gagner mon équipe. La venue du président dans le couloir des vestiaires ? Il n'a rien dit de spécial, juste qu'il fallait rester calme et continuer à travailler."

De Cuyper: "C'était le match de l'année pour nous aujourd'hui. On a bien su jouer et réagir après des semaines plus compliquées. On peut encore s'améliorer sur certains points mais c'est une bonne victoire. On sait jouer au football et on a su le montrer."

De Roeck: "On voulait que cette après-midi soit une belle fête de football et obtenir un bon résultat. Mes joueurs ont fait une prestation incroyable aujourd'hui. On a vu des très belles séquences de notre part. On a défendu en équipe, du gardien à notre attaquant. Dommage ces occasions ratées qui auraient pu nous pénaliser au bout du compte. Mais ce genre de prestation est clairement un pas en avant pour nous. Je pense qu'on a définitivement digéré le passage à l'échelon supérieur. A nous de garder cette régularité maintenant pour les prochaines semaines."