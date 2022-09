Lior Refaelov pointe les manquements anderlechtois: "On ne veut pas mourir pour l’autre"

Lior Refaelov était sévère pour ses équipiers. "Le problème, c'est un manque d'intensité", dit l'ex-Soulier d'or. "Ce n'est pas en se sentant les plus beaux qu'on gagne des matchs. Il faut vouloir se sacrifier pour l'autre et vouloir mourir pour l'autre. Or, on n'a pas montré qu'on veut se battre collectivement."

Aux entraînements (fermés), il paraît que le niveau est élevé. "C'est ce qui m'énerve le plus, dit Rafa. Là, il y a de l'intensité et de la qualité. Je ne reconnais pas l'équipe le jour du match."

Refaelov compatit avec Felice Mazzù. "Si on a perdu ce match, cela n'a rien à voir avec la préparation tactique, qui était bonne. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas laisser le coach seul en ligne de mire. On doit réagir, être plus matures et montrer plus de qualité."

Ce 10 sur 24, personne ne l'avait senti venir. "Moi non plus, avoue Refaelov. Notre premier objectif de la saison était la qualification pour la Conference League. Nous y sommes parvenus ; ce succès avait créé une énergie positive dans le groupe. Je pensais que les anciens et les jeunes talents de Neerpede pourraient réaliser quelque chose de beau ensemble. Or, il faut avouer qu'on a raté notre début de championnat. Ce match à Westerlo était pourtant crucial. On pensait gagner notre deuxième partie de suite, après le 1-0 de jeudi. Mais on a une fois de plus été décevants."