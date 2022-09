"Repose en paix, Mister Michel": les Mauves rendent hommage à Michel Verschueren

Ce mercredi, on apprenait avec tristesse le décès de Michel Verschueren. L'icône du RSCA et du football belge est décédée à l'âge de 91 ans. Rapidement, Anderlecht a communiqué sur cette malheureuse nouvelle. Le club de coeur de Michel Verschueren a écrit sur ses réseaux sociaux: "Repose en paix, Mister Michel", commencent les Bruxellois. "Sous sa direction, les Mauves ont remporté 11 titres de champion, trois coupes et la Coupe UEFA en 1983. Le club tient à adresser ses plus sincères sympathies à sa famille et à ses amis."

Michael Verschueren, le fils de la légende anderlechtoise, a également communiqué à propos du décès de son père. "Merci Papa", commence-t-il sur Instagram. "Tu as toujours été un visionnaire et tu as très bien fait les choses. Dis bonjour à Maman. Tout cela n'aurait pas été possible sans elle."