L'avis de l'expert: le message de Mazzù était surtout destiné à Verschaeren

Le joueur que visait Felice Mazzù à la veille du match en déclarant que ses jeunes doivent comprendre que le football est un sport d’adultes était donc surtout Yari Verschaeren. En effet, Yari était sur le banc au profit d’Arnstad, encore plus petit, plus jeune et plus léger que lui. Mais Arnstad, lui, s’est battu comme un lion. Il y a une semaine, Verschaeren était notre homme du match avec sa montée au jeu contre Silkeborg. Mais dans un match où il faut aller au charbon, Yari n’est pas considéré comme utile dès le coup d’envoi. Il n’a reçu que 20 minutes à Bucarest. C’est inquiétant, parce qu’il ne s’agit pas d’un problème de mentalité dans...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous