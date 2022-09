Mazzù est satisfait du point pris en Roumanie: "Vu d’où on vient, on a franchi une étape"

Vu les circonstances, Felice Mazzù n'était pas mécontent de la prestation de son équipe. "Vu d'où on vient, on a franchi une étape", estimait-il. "On a montré plus de maturité et plus d'impact. On a créé quelques belles situations mais on en a aussi concédé quelques-unes."

Dans le vestiaire, ce n'était pourtant pas la fête. "Le groupe est déçu car il y avait moyen de gagner. Mais il faut rester positif après ce qui s'est passé à Westerlo. On est dans le processus de guérison. On a mieux joué entre les lignes mais le dernier geste n'était pas assez précis. On voit qu'il nous manque encore un peu de confiance. On a du travail, mais le groupe ne lâche pas."

Mazzù était satisfait de la combativité étalée par son équipe et surtout par son plus petit joueur, Kristian Arnstad. "Il a apporté de l'impact et c'est pour cela que je l'ai mis. Par contre, j'aimerais rectifier quelque chose que j'ai dit à la veille du match. J'ai dit qu'il nous fallait plus de muscle dans tous les compartiments du terrain. J'ai parlé des jeunes, mais cela vaut aussi pour les autres joueurs."

4-4-2 en perte de balle

Comme il l'avait fait comprendre, Mazzù a légèrement adapté son système. "On a gardé notre 3-5-1-1 en possession du ballon, mais on est passé à quatre en perte de balle pour bloquer leurs flancs. Cela a bien fonctionné."

Le résultat ne déplaît pas Mazzù. "Un point en déplacement en Coupe d'Europe, c'est toujours un bon résultat."