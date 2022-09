Steaua-Anderlecht: comment l’arbitre n’a-t-il pas vu l’énorme faute de Van Combrugge ? (VIDEO)

Grâce à son partage en Roumanie sur un score nul et vierge, Anderlecht peut souffler, le club bruxellois vient d’enchaîner un 4/6 en Coupe d’Europe.

Et pourtant, la rencontre aurait pu tourner bien différemment si celle-ci se déroulait un échelon plus haut au niveau européen.

Dominées par Bucarest, les ouailles de Felice Mazzu reculent de plus en plus, au point de se retrouver dans le grand rectangle. Et sur un centre anodin, le Diable Rouge Van Combrugge sort pour intercepter le ballon. Problème, il le relâche et ce dernier se retrouve dans les pieds d’Edjouma.

Mais au moment où le robuste milieu de terrain allait terminer l’action dans des cages vides, le portier anderlechtois le retient tel un catcheur de la grande époque par le cou pour l’empêcher de tirer. Edjouma s’effondre et tout le stade voit le penalty (et la carte rouge qui suit) … sauf l’arbitre de la rencontre, l’Arménien Sebastian Gishamer.

Un coup du sort positif pour Anderlecht mais une aberration arbitrale quand on sait que le VAR n’est pas disponible lors des phases de poule de la Conference League.