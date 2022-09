"Il fallait que la confiance revienne": toutes les réactions après la victoire des Mauves contre Courtrai

Selemani: C'est une défaite logique. On a une occasion en début de match, mais hormis ça, Anderlecht mérite amplement sa victoire. Sur mon but je n'ai pas bougé, j'ai un peu de chance. Je pensais que ça allait aider l'équipe, mais on encaisse juste après. C'est compliqué de revenir après ça. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec mon transfert avorté, je ne peux pas l'expliquer. C'était dur pendant quelques jours, mais maintenant je suis là et je veux montrer au coach que je suis prêt mentalement à jouer.

Vertonghen: Je suis content de marquer mon premier but pour Anderlecht. En plus j'avais complètement manqué ma reprise en première période. Non je n'ai pas vu ce qu'avait fait Alderweireld (il a aussi marqué de la tête), ça ne m'a pas inspiré. Chacun fait son chemin. C'est une victoire importante dans les chiffres, mais également dans le jeu où il y avait du mieux.

Mazzu: Les joueurs se sont lâchés, car on menait au score. On a créé des bons mouvements, il fallait que la confiance revienne. Ils ont montré qu'ils en avaient dans les chaussures quand la confiance est là. Ces dernières semaines font partie de la vie d'entraineur. Il faut passer par là et continuer d'encourager l'équipe. Je pense que la manière était là aujourd'hui, peut-être pas pendant 90 minutes, mais on a vu de belles choses.

Custovic: En première période on était bien en place, même si on leur laisse quelques occasions. En deuxième mi-temps, on a surtout été mauvais sur les phases arrêtées. On est tombé sur un Anderlecht efficace. J'ai vu plusieurs choses positives, mais surtout beaucoup de points à travailler. Ce n'est pas un bon début de saison, mais rien n'est fini. On va se battre et je sais que Courtrai jouera en D1A la saison prochaine.