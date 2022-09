Vertonghen l'admet: "J'ai d'abord dit 'non' à Anderlecht"

Nos confrères du Laatste Nieuws ont interrogé longuement Jan Vertonghen en marge du rassemblement des Diables rouges pour la Nations League. L'occasion de revenir sur son retour en Belgique, en toute fin de mercato: "Jusqu'au 31 août, c'était clair dans ma tête: je resterais à Benfica. J'avais bon espoir d'obtenir du temps de jeu au vu du calendrier chargé. Ce matin-là, j'étais dans la voiture quand mon agent m'a appelé pour évoquer l'intérêt d'Anderlecht. J'ai dit 'non' comme je l'avais fait pour les approches d'autres clubs."

Vertonghen explique qu'il se sentait bien à Lisbonne, où sa femme avait trouvé un travail et où ses enfants étaient scolarisés. "Mais en arrivant au club, j'ai eu une discussion avec l'entraîneur (Roger Schmidt). Sans entrer dans les détails de cette conversation, j'ai compris que c'était fini pour moi à Benfica. C'était un choc. Je me suis entraîné ce jour-là mais j'avais des larmes aux yeux. Après l'entraînement j'ai mangé en ville avec ma femme, on essayait de réfléchir à l'avenir. Le président d'Anderlecht avait besoin d'une réponse dans les deux heures... c'était un pile ou face dans mon esprit."

Finalement, Vertonghen a choisi de rentrer en Belgique. "A partir du moment où la décision est prise, tout va très vite. Le transfert a été bouclé en 24 heures mais c'est beaucoup de stress et de tension. Rien que pour les enfants, dont les cartables étaient prêts pour la rentrée au Portugal... J'ai d'ailleurs refusé de prendre l'avion le soir-même car je devais aller prévenir mes enfants qui étaient dans un... camp de surf. J'ai pris la voiture et je suis allé leur expliquer que nous devions partir. C'était très douloureux, ce fut la décision la plus difficile de ma vie."



Et Vertonghen de conclure: "On entend souvent les gens dire 'Vous gagnez assez d'argent' mais dans un moment comme celui-là, l'argent le veut rien dire."