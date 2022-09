Anderlecht: Francis Amuzu prolonge mais pourrait faire l’impasse sur Charleroi

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

C'était dans l'air depuis qu'il a décidé d'accepter le choix d'Anderlecht de ne pas le laisser signer à Nice : Francis Amuzu a prolongé son contrat à Anderlecht. L'ailier est désormais lié au club jusqu'en 2025.

Une prolongation symbolique d’un an qui lui permet surtout de revoir son contrat à la hausse. Son salaire a bien augmenté. Notamment grâce à Felice Mazzù. Le coach adore le profil de Ciske et a poussé sa direction à faire le maximum possible pour le conserver.

Amuzu pourrait ne pas pouvoir fêter cette bonne nouvelle sur le terrain. Blessé aux ischios en première mi-temps face à Courtrai, il n’a pas encore pu reprendre à un rythme normal. Sa présence au coup d’envoi dimanche après-midi contre Charleroi est grandement remise en question.

Pour d’autres joueurs, les nouvelles sont plus positives : l’infirmerie se vide progressivement. Amadou Diawara, blessé lors des derniers matchs des Mauves, a pu rejoindre son équipe nationale. Le Guinéen a joué et revient à Bruxelles avec du temps de jeu dans les jambes. Il pourrait reprendre sa place dès dimanche contre Charleroi même si le duo Arnstad-Ashimeru a bien fonctionné face à Courtrai.

Benito Raman, touché à la cheville, devrait également être en état de retrouver sa place dans le groupe. Il s’est à nouveau entraîné ces derniers jours et a pu participer aux matchs de padel jeudi dernier.