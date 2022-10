"Mon erreur nous a mis dans la m****": malgré son talent, Duranville a encore des choses à apprendre défensivement

Julien Duranville, pourtant le Mauve le plus actif offensivement, a perdu son homme sur le but carolo.

Il n'a fallu qu'une seconde et son adversaire était parti. La différence entre le football des adultes et celui des jeunes est aussi ténue que ça. Julien Duranville l'a appris à ses dépens. En laissant filer Ken Nkuba, il a permis à Charleroi d'inscrire le seul but du match. "Je commets une erreur lorsqu'il part dans mon dos. Elle nous a mis dans la m****. Je suis désolé pour les fans, pour l'équipe. Si je veux réaliser une grande carrière, je dois apprendre à bien défendre."

C'est ce qu'on appelle prendre ses responsabilités. À 16 ans et près de 5 mois, Duranville a préféré assumer que se cacher. "On ne comptait de toute façon pas commencer à pointer du doigt un jeune", explique Majeed Ashimeru. "Julien est un excellent joueur. Si on a perdu, c'est en équipe."

Et Felice Mazzù d'ajouter : "Offensivement, il a fait une très bonne première mi-temps. Il doit encore bosser son positionnement défensif et gérer ses efforts. Il m'avait d'ailleurs demandé son changement (67e) juste avant le but. Son remplacement n'avait donc rien à voir avec cette phase."

Malgré de beaux gestes, on retiendra principalement cette erreur de la première titularisation d'un gamin dont le trajet ressemble de plus en plus à celui de Romelu Lukaku. Big Rom a été plus précoce de vingt petits jours pour sa première titularisation. Et comme lui, Duranville a appris au dernier moment qu'il jouerait. "J'étais un peu surpris de commencer même si le coach m'avait déjà parlé à l'entraînement. J'étais prêt mentalement", dit Duranville.

Il a parfaitement commencé le match. Il comptait 15 sprints - le plus de son équipe - à la pause et avait réussi à mettre plusieurs fois Nkuba dans le vent. Personne ne parvenait à le stopper quand il se lançait dans ses dribbles. La mi-temps, avant laquelle il a vu jaune pour une faute d’antijeu, l’a stoppé dans son élan. Il a moins réussi à créer le danger, jusqu’à être remplacé.