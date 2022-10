"Notre kiné m'avait transcendé": voici 6 ans, François Van der Elst évoquait avec la DH ses souvenirs de la finale européenne victorieuse face à West Ham (2/5)

Qui dit Anderlecht - West Ham, l'affiche de ce jeudi en Conference League, dit finale de la Coupe des Coupes en 1976 qui se jouait au Heysel et qu'Anderlecht avait remportée 4-2.

Dans cette série en cinq épisodes que nous vous proposons d'ici au coup d'envoi de la rencontre, nous donnons la parole aux protagonistes de ce grand moment de l'histoire des Mauves.

François Van der Elst – connu sous le petit nom de Swat – était, avec le grand Robbie Rensenbrink, l'homme du match de la finale de 1976 contre West Ham (4-2). Ayant marqué deux buts, il gardait un incroyable souvenir de ce 5 mai 1976. 40 ans après cet exploit, nous avions parlé de ce match avec Swat, qui décéderait quelques mois plus tard, à 62 ans.

"C'est le plus beau souvenir de ma carrière", nous disait-il depuis son snooker à Opwijk, dont il a été le gérant pendant 28 ans. "Je re- garde souvent mes buts sur YouTube. Les gens ne partagent pas mon avis, mais je trouve mon second but le plus beau de ma carrière. Vous avez vu d'où je viens ? De mon propre rectangle ! Et ce sang-froid devant le but, après la passe millimétrée de Rensenbrink. J'en ai encore de la chair de poule."

Le frère aîné de Leo avait pourtant loupé sa première mi-temps. "En rentrant au vestiaire, je pensais que notre entraîneur néerlandais Hans Croon allait me remplacer. Puis, le kiné à la moustache, Fernand Beeckman, a fait quelque chose de bizarre avec moi. Il m'a demandé de me coucher sur la table de massage, de fermer les yeux et de ne penser à rien. Pendant ce temps-là, il me massait les jambes. J'étais comme transcendé. C'était un autre Swat qui est remonté sur le terrain."

Van der Elst avait oublié où s'était déroulée la fête. "Par contre, je me souviens de notre tour d'honneur lors du match suivant à domicile en championnat (2-1 contre Waregem). Moi, j'étais en training, parce que j'étais suspendu. Je n'avais eu qu'une seule carte rouge en toute ma carrière : à Beringen."

Les deux buts contre West Ham lui ont servi à être transféré à... West Ham, en 1981, après une aventure chez les New York Cosmos.

“Ce n’était pas évident, à l’époque, d’être transféré en Angleterre. Ils m’y ont souvent parlé de ces deux buts...”

©D. R.