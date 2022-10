David Moyes élogieux envers le RSCA: "C’est un des plus grands clubs de l’histoire"

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

David Moyes a fait la pub du RSCA. "C’est un des plus grands clubs de l’histoire."

Vous allez boire une bonne bière belge ?" David Moyes, l'entraîneur écossais de West Ham, a terminé sa conférence de presse avec un clin d'œil en direction des journalistes anglais. Il commence à se sentir chez lui en Belgique. La saison passée, son équipe avait affronté Genk en Europa League (2-2 au Racing, 3-0 à Londres).

Tout au long de son point de presse, Moyes a fait la pub d'Anderlecht. "C'est un des plus grands clubs de l'histoire du football européen", dit-il. "On ne peut pas les sous-estimer. C'est une équipe fière qui ne s'avouera pas vaincue. Si elle nous bat, elle nous dépasse. Et si j'ai bien vu, leur gardien n'a pas encore encaissé dans cette compétition ?"

C’est correct. Hendrik Van Crombrugge est un des trois gardiens à avoir gardé le zéro pendant 180 minutes en Conference League.

Il n'y a toutefois pas photo entre les deux équipes. Mais à son point de presse, Jan Vertonghen avait déclaré : "La priorité des clubs anglais est la Premier League et la Ligue des champions, moins les autres compétitions européennes."

Moyes confirme : "C'est vrai. Mais on s'est si bien amusés en Coupe d'Europe la saison passée (West Ham avait atteint la demi-finale) qu'on veut réaliser le même parcours."