Fabio Silva ne panique pas après la défaite d’Anderlecht contre West Ham: "C’est juste une question de chance"

Fabio Silva a est allé féliciter le gardien de West Ham. Un geste qu’a dû apprécier Areola, auteur d’un arrêt spectaculaire devant l’attaquant portugais. Si sa tête avait fini au fond des filets, Anderlecht aurait pu espérer arracher un point face aux Londoniens.

"Je pense que c'est surtout une question de chance", dit-il. "Nous avons obtenu des possibilités mais nous avons manqué de réalisme et de réussite. C'est comme pour mon cas personnel. En début de saison, je marquais et on disait que j'étais l'homme en forme. Maintenant que je ne marque pas depuis quelques jours… (NdlR : il s'arrête mais laisse comprendre qu'il est plus critiqué) Nous devons être fiers de notre prestation de ce soir. Nous avons osé jouer au football contre une belle équipe. Nous irons à Londres pour tenter de gagner."

Il a également rassuré quant à l'état d'esprit qui règne dans le vestiaire. "Nous sommes toujours derrière le coach. Si nous restons ensemble, nous pouvons faire de grandes chances. Nous devons rester humbles et travailler sur nos propres performances."