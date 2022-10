"J'ai donné ma médaille à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui": Gille Van Binst se souvient du succès d'Anderlecht en Coupe de Coupes en 1976 face à West Ham (4/5)

Qui dit Anderlecht - West Ham, l'affiche de ce jeudi en Conference League, dit finale de la Coupe des Coupes en 1976 qui se jouait au Heysel et qu'Anderlecht avait remportée 4-2.

Dans cette série en cinq épisodes que nous vous proposons d'ici au coup d'envoi de la rencontre, nous donnons la parole aux protagonistes de ce grand moment de l'histoire des Mauves.

Après Jan Ruiter, le regretté François Van der Elst et Frankie Vercauteren, place, cette fois, aux souvenir de Gille Van Binst, désormais âgé de 71 ans.

"On est rentré à pied via les cafés"

Vu le forfait d'Erwin Vandedaele dans la finale contre West Ham, le capitaine du champion d'Europe était Gille Van Binst. "Exceptionnellement, on avait été deux nuits en mise au vert", nous racontait Van Binst voici six ans, à l'occasion des 40 ans de ce duel historique. "Moi, je partageais toujours la chambre avec Hugo Broos. À la veille du match, je ne savais pas encore que je serais capitaine. Je ne l'ai appris qu'avant le match."

Le vrai capitaine était Erwin Vandendaele. "Je portais le brassard parce que Vandendaele ne jouait pas. Il voulait jouer, mais Croon n'osait pas le titulariser parce qu'il était légèrement blessé. Croon était tellement nerveux qu'il n'avait pas su dire un mot, la veille du match. Et le jour du match, il bégayait pendant la théorie. Il avait complètement perdu les pédales. Il préférait mettre Lomme à l'arrière-droit."

Anderlecht a donc battu les Anglais après une rencontre spectaculaire. "Je suis le premier Belge à avoir soulevé une Coupe d'Europe ! Au Heysel, en plus. Selon les statisticiens, il y avait 51.000 spectateurs. Moi, j'en suis convaincu qu'il y en a 60.000 qui sont rentrés. L'un d'eux a voulu acheter ma médaille, mais j'ai refusé. Je l'ai offerte à quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus à qui."

Van Binst se souvient d'une partie de la fête. "Il y avait tellement de monde dans les rues autour du Heysel, que le car ne savait pas passer. Je suis sorti avec quelques joueurs, et je suis allé à pied jusqu'à Anderlecht. On a fait quelques arrêts dans des cafés. Je ne me souviens plus grand-chose de la dernière partie de la nuit. (rires) Dans les semaines suivantes, on ne devait pas payer dans les restaurants ou au cinéma à Bruxelles."

Quelques jours après la finale de cette Coupe d'Europe, Anderlecht gagnait la finale de la Coupe de Belgique, 4-0 contre le Lierse, au même Heysel. Van Binst : "Il faisait 35 degrés. Rensenbrink avait dit : 'Il fait trop chaud pour moi, je n'aime pas jouer par cette chaleur. Je vais vite tuer le match.' À la mi-temps, c'était déjà 3-0..."