"J'avais été assommé par une bouteille anglaise": l'anecdote de Jacky Munaron à propos du succès d'Anderlecht en Coupe des Coupes en 1976 face à West Ham (5/5)

Qui dit Anderlecht - West Ham, l'affiche de ce jeudi en Conference League, dit finale de la Coupe des Coupes en 1976 qui se jouait au Heysel et qu’Anderlecht avait remportée 4-2.

Dans cette série en cinq épisodes que nous vous proposons d'ici au coup d'envoi de la rencontre, nous donnons la parole aux protagonistes de ce grand moment de l'histoire des Mauves.

Après Jan Ruiter, le regretté François Van der Elst, Frankie Vercauteren et Gille Van Binst, place cette fois aux anecdotes de Jacky Munaron, à peine 19 ans au compteur à l'époque et deuxième gardien des Mauves.

"On a été canardés"

"Je me souviens sur tout de ce match parce que je me suis pris une bouteille en plein sur la tête pendant notre tour d'honneur sur la piste d'athlétisme", nous racontait Jacky Munaron voici six ans, à l'occasion du 40e anniversaire de ce match historique.

“J’étais assommé pendant quelques secondes, mais je n’ai pas dû être transporté à l’hôpital. À cette époque, les supporters n’étaient pas fouillés. Ils prenaient des bouteilles en verre dans les gradins. Quand nous sommes passés devant les Anglais avec notre Coupe, on a été canardés.”

Munaron a appris beaucoup, entre les vedettes d'Anderlecht. "À l'époque, je partageais la chambre avec Thissen. Je me souviens que j'étais surpris par la façon de faire de l'entraîneur Croon. C'était un homme bizarre. Il est rentré dans une secte et est décédé assez jeune dans un accident de la route, mais c'était un bon entraîneur. Il n'hésitait pas à dire la vérité aux grandes vedettes, et cela créait parfois des tensions."