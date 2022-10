Lucas Stassin, 24 ans après son papa: "Sa présence dans la sélection est méritée"

La surprise du chef dans la sélection de Felice Mazzù est la présence du jeune buteur Lucas Stassin (17 ans), auteur de six buts en sept matchs en Challenger Pro League, l’actuelle D2. Après ses deux buts au Standard, Stassin est le deuxième meilleur buteur de cette compétition, derrière Rocha du Lierse.

"Sa présence dans la sélection est méritée", dit Mazzù. "Il réalise de bonnes prestations au-delà des buts qu'il marque. Son entraîneur (Robin Veldman) me l'a dit. Vu qu'on peut mettre un plus grand nombre de joueurs sur la feuille de match (23), c'est peut-être une opportunité pour lui. Et c'est un signal pour lui et les autres jeunes."

Et sans doute aussi pour les attaquants comme Silva et Esposito, qui sont assez muets pour le moment.

Pour l’anecdote : Stéphane, son papa qui entraîne les U18, a joué sept matchs européens pour Anderlecht, également pendant une période compliquée. Son premier était en 1997 à l’Inter (défaite 2-1), son dernier était le 0-2 contre les Grasshoppers en 1998.