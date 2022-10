Mario Stroeykens va pouvoir se libérer mentalement à Anderlecht: "Un poids en moins grâce à mes buts"

La montée au jeu rêvée." Mario Stroeykens a trouvé les mots juste après son titre d'homme du match. Mérité avec un doublé de renard des surfaces. Le jeune Bruxellois a fait forte impression et revient sur son match.

Ses buts

"Marquer pour mon club est un rêve d'enfance", dit-il d'entrée de jeu. Planter un doublé qui offre les trois points alors que le match semblait perdu est encore plus fort. "On a vécu des semaines difficiles et pouvoir aider mes équipiers me fait plaisir."

Les deux buts se ressemblent un peu. Deux fois, il suit bien une action créée et manquée par Fabio Silva. "Ce sont peut-être des buts dits 'faciles', mais ça m'importait peu. Je voulais juste marquer. Surtout le premier. Et je ne l'oublierai pas de sitôt."

Des consignes précises

Felice Mazzù a son importance dans les deux réalisations du jeune attaquant. "Il m'a dit la même chose que d'habitude : jouer comme je sais le faire et tenter de marquer un but. Le coach avait insisté sur le fait qu'il voulait que je monte en soutien de l'attaquant (NdlR : Mazzù a confirmé qu'il s'agit du meilleur poste de Stroeykens) et que j'amène de la présence dans les 16 mètres."

La voix de son coach a retenti dans sa tête quand il a vu Silva s'échapper. "Son discours m'est revenu quand j'ai sprinté. Si tu fais les bons efforts, tu finis par être à la bonne place."

La libération mentale

Il n'avait pas réussi à marquer lorsqu'il a reçu sa chance en fin d'été. Il a ensuite connu une période plus compliquée et avoue avoir douté. "Ce but m'enlève un poids des épaules. J'en ai beaucoup parlé avec Guillaume (Gillet, le T3) ces dernières semaines. Je lui disais que marquer pouvait me libérer et rendre beaucoup de choses plus faciles pour moi."

Et maintenant ?

Il y a deux mois, Felice Mazzù avait profité d'une bonne montée au jeu de Stroeykens pour le titulariser face à Saint-Trond. Ce coup-ci, il tempère. "Il ne faut pas aller trop vite. Julien (Duranville) vient d'enchaîner trois matchs et a un souci musculaire. On doit bien gérer Mario car il a, en plus de sa mi-temps avec nous, joué une heure en U23 vendredi soir. Il est le futur du RSCA."