David Moyes se méfie d'Anderlecht: "Il y avait peu de différence à l'aller"

Will Still raconte la passion familiale pour West Ham : "On est né avec"

Les trois frères Still suivront d’un œil vif et fervent le duel entre West Ham, leur club de cœur, et Anderlecht, ce jeudi en Conférence League. Will (T2 du Stade Reims), Edward (T1 de Charleroi) et Nicolas (adjoint et analyste vidéo à Charleroi) sont tombés dedans quand ils étaient petits. Souvenirs.