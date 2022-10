Accueil ... ... Jupiler Pro League Anderlecht Will Still raconte la passion familiale pour West Ham : "On est né avec" Les trois frères Still suivront d’un œil vif et fervent le duel entre West Ham, leur club de cœur, et Anderlecht, ce jeudi en Conférence League. Will (T2 du Stade Reims), Edward (T1 de Charleroi) et Nicolas (adjoint et analyste vidéo à Charleroi) sont tombés dedans quand ils étaient petits. Souvenirs. Vincent Blouard ©PHOTONEWS

Will, comment est née votre passion pour West Ham ?

"Je pense qu'on est né avec. Notre père nous racontait déjà en avoir hérité du sien. Pourtant, quand on était petit, on a essayé de dévier de la règle. Par exemple, Nico aimait Manchester United pendant tout un temps, moi j'appréciais Liverpool… Mais on a été remis sur le droit chemin (rire) et on n'a plus lâché West Ham."

Pourquoi votre grand-père avait-il accroché à ce club ?

"La famille n'a jamais habité très loin de Londres mais, surtout, notre père nous racontait que West Ham, club populaire, était l'équipe qui apportait le plus de joueurs au sein de l'équipe nationale anglaise. Il y a une phrase célèbre qui dit que c'est West Ham qui a gagné la Coupe du monde 1966 (NdlR : 3 joueurs des Hammers figuraient dans la sélection dont le capitaine Bobby Moore et Geoffrey Hurst, triple buteur en finale)."

Comment se matérialisait votre supporteurisme ? Il reste intact aujourd'hui ?

"Tout petit, on allait voir un ou deux matchs par saison. Le reste du temps, c'était à l'ancienne, c'est-à-dire à la radio et devant l'émission "Match of the day"....