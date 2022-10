"Le premier but nous sort du match, car on avait bien commencé la rencontre": les réactions après West Ham-Anderlecht

Stassin

: "Je suis super content d'avoir fait mes débuts ici dans un grand stade, avec beaucoup de supporters. Le coach m'a dit de tout donner, de prendre du plaisir et d'essayer de marquer un goal. On fait un bon début de saison en d1B, le coach m'a dit qu'il était content de moi et qu'il allait me reprendre aux entrainements avec l'équipe A. Et maintenant j'ai pu faire mes débuts, je suis très content."



Van Crombrugge: "Il y a un peu de déception, on était confiant en venant ici, on savait qu'il y avait la possibilité de faire un résultat. Le match aller avec un peu plus d'efficacité et de chance, on pouvait arracher un match nul. Les buts en première période arrivent trop facilement, ça nous a coupé les jambes et tu sais que ça va être difficile quand tu perds 2-0. Chacun connait son rôle sur les phases arrêtées. Certains qui devaient être dans le mur, n'y étaient pas et d'autres étaient mal mis. C'est une erreur collective, j'ai aussi ma part de responsabilité. On a échoué à partir du moment où on arrivait balle aux pieds au milieu de terrain. On manquait de verticalité et de puissance physique. Face à une équipe de Premier League, c'est compliqué."



Mazzu: "Je ne sais pas évaluer mon degré d'insatisfaction quand on regarde la qualité de l'adversaire, mais on aurait pu faire mieux. Ca nous a fait du bien de revenir à notre système en seconde période, on laissait beaucoup d'espace à quatre derrière. Je suis satisfait de l'envie des joueurs, mais insatisfait par les erreurs techniques. Le premier but nous sort du match, car on avait bien commencé la rencontre. Tous les matchs sont importants, mais s'il y en a bien un qui est important maintenant, c'est celui de dimanche contre Bruges. Les joueurs en sont conscients."