Accueil ... ... Jupiler Pro League Anderlecht Un mois et demi après son arrivée à Anderlecht, Amadou Diawara fait le point : "Mazzù, lui, ne m’a pas enfoncé" Dans un wagon de l’Eurostar, Amadou Diawara s’est livré pour la première fois depuis son arrivée au Sporting fin août. Christophe Franken Chef de la rubrique football



©BELGA

Derrière Fabio Silva et ses 40 millions, personne à Anderlecht n’a un jour coûté plus cher qu’Amadou Diawara. En 2019, l’AS Rome avait dépensé 21 millions pour s’offrir le milieu guinéen de Naples. Mais trois saisons plus tard, à 25 ans, il joue dans le championnat belge,...