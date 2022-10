Incidents à West Ham-Anderlecht: 11 arrestations pour drogue et racisme, 1 lanceur de siège privé de liberté, 86 sièges arrachés

La police de Londres a procédé à 11 arrestations de supporters belges pour possession de drogue et faits de racisme et à une arrestation judiciaire avec privation de liberté. Ce dernier a blessé un policier au bras, ce jeudi soir en marge du match entre West Ham et Anderlecht.



D'autres policiers ont des coupures à la tête suite aux jets de sièges. En tout, 86 sièges ont été arrachés. Anderlecht va se prendre une fameuse amende de l'UEFA, comme West Ham d'ailleurs. Dans son rapport, la police anglaise indique que les supporters d'Anderlecht ont réagi à des provocations de la part de fans anglais. La police espère identifier les dizaines d'autres lanceurs de siège via les caméras de surveillance qui sont très sophistiquées en Angleterre.