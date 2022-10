Les Mauves dos au mur face aux Brugeois : suivez le Topper dès 18h30

Après leur défaite à West Ham, Anderlecht doit rebondir et entamer sa remontée en championnat.

La défaite à West Ham a presque fait oublier le succès à Malines. Ce dimanche, Anderlecht joue gros. Les Mauves se trouvent déjà à six longueurs du top 4 et une défaite face aux Blauw en Zwart les placeraient un peu plus en difficulté.

Felice Mazzù va-t-il garder son 4-4-2 ou repassera-t-il au 3-5-2 qu'il a appliqué après l'heure de jeu en Angleterre ? Au-delà de ces tâtonnements tactiques, les attaquants vont devoir également réagir aux critiques. Lucas Stassin, qui a effectué ses débuts avec l'équipe première au Stade Olympique de Londres,pourrait être titulaire.

Pour ce choc, Mazzù sera privé de Kana, opéré. Refaelov est également incertain. Hoedt devrait être titulaire. Cette rencontre peut marquer un tournant dans la saison des pensionnaires du Lotto Park. Certains anciens sont dubitatifs sur la politique du club à l'image d'Albert Sambi Lokonga qui a déclaré "qu'il ne voyait pas où Anderlecht voulait en venir."

Du côté Brugeois, il faudra mieux gérer les lendemains européens. Déjà qualifiés après leur nul arraché au Wanda Metropolitano de l'Atletico Madrid, les hommes de Carl Hoefkens vont tenter de mieux gérer les après Coupe d'Europe. Ils s'étaient inclinés au Standard et face à Westerlo après leurs échéances européennes.

Boyata pourrait être de retour. Odoi devrait souffler au profit de Mata. Buchanan et Sowah pourraient également mis être au repos.

Les compositions probables

Anderlecht : Van Crombrugge ; Debast, Hoedt, Vertonghen ; Ashimeru, Arnstad ; Murillo, Amuzu ; Refaelov, Stroeykens, Silva

Club Bruges : Mignolet ; Mata, Mechele, Sylla ; Nielsen , Onyedika ; Skov Olsen, Meijer ; Vanaken, Lang, Jutglà