Mazzù: "Les joueurs ont montré qu’ils sont encore derrière moi"

C. F. (avec Y. T.)

Neuf défaites en vingt matchs officiels cette saison, dont quatre lors des cinq derniers duels. Le bilan du RSCA est catastrophique. Mais Felice Mazzù n'est pas fragilisé après ce Topper perdu, au contraire. Il ne pourrait pas en être autrement après la meilleure prestation des Mauves depuis sa prise de fonction. "Je ne peux rien reprocher à mes joueurs. On leur a souvent dit qu'ils manquaient d'intensité, mais ils ont prouvé qu'ils savaient le faire. J'ai vu plus de courses verticales vers l'avant aujourd'hui que sur plusieurs autres matchs réunis. Mais il y avait ce gardien en face…"

Dimanche, il a enfin vu ce qu'il a toujours désiré amener au Sporting : de la grinta et du jeu rapide vers l'avant. "Oui, il n'a manqué que l'efficacité. Mais, je le répète, c'est surtout le gardien qui a empêché cette efficacité. Sans lui, on prend les trois points parce qu'on a assez d'occasions pour en mettre au moins deux."

Semaine à hauts risques

Malgré le bilan comptable indigne du standing du club, les joueurs ont affiché leur soutien à Mazzù. "Felice fait vraiment tout pour inverser la tendance", estime Hoedt, relancé dans le onze après avoir été soutenu par son coach. "On veut lui renvoyer l'ascenseur. Si notre grinta a été si visible aujourd'hui, cela signifie qu'elle n'était pas assez présente dans d'autres matchs et je trouve ça grave. C'est le strict minimum qu'on doit faire."

Mazzù sait qu'il n'a rien à craindre après cette défaite. Mais il est conscient aussi que les déplacements à Zulte jeudi et au Standard dimanche pourraient vite inverser la tendance s'ils ne sont pas pris avec la même intensité. "Les joueurs montrent qu'ils ont encore envie de travailler avec moi et c'est le plus important. Il a fallu faire des choix aujourd'hui parce qu'il y avait eu des choses qui ne fonctionnaient pas. Les jeunes ont été très performants. Arnstad a montré qu'il avait un grand avenir devant lui. Mais il faudra répéter ça chaque fois."