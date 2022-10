Titulaire pour la première fois, Stassin est passé à quelques centimètres de devenir le héros du Topper

Certains signes ne trompent pas. Quand Lucas Stassin (17 ans) enclenche sa course pour venir couper la trajectoire d'un centre d'Amir Murillo au premier poteau, on voit le buteur en lui. Sans un grand arrêt de Simon Mignolet, parvenant à dévier le cuir sur son cadre, le numéro 76 anderlechtois aurait fêté à la fois sa première titularisation et son premier but. "Je ne suis pas passé loin", grimace-t-il.

Il aurait même pu réclamer un deuxième but si Fabio Silva avait levé la tête et lui avait cédé le ballon. Le Portugais a préféré frapper du gauche dans un angle fermé alors que Stassin était seul au petit rectangle.

Le parallèle aurait alors été facile entre Antoine Colassin, lancé contre Bruges il y a bientôt trois ans et buteur pour sa première. Mais si l’actuel joueur d’Heerenveen est un milieu reconverti, Stassin est un 9 pur-sang.

Avec en bonus cette capacité à répéter les efforts. Sur ses 60 minutes de jeu, il était l'un des Mauves les plus remuants sur la pelouse. "J'ai essayé de donner mon maximum", explique-t-il. "Le coach m'a demandé de jouer comme chez les jeunes et j'ai tenté de le faire. Le coach et Samba Diawara (NdlR : son T2) m'ont mis en confiance."

Malgré sa montée au jeu de jeudi à West Ham et son début de saison canon avec les U23, il ne pouvait pas cacher sa surprise au moment d'apprendre sa titularisation ce dimanche matin. "Surtout que j'attends cela depuis tout petit. Je voulais jouer pour le club dont je suis fan et pour lequel mon père (NdlR : Stéphane, 1996-1999) a joué. J'espère qu'il est fier."

Toute la famille Stassin était au stade pour admirer Lucas. Mais sa mère ne sera pas totalement ravie. Elle attache énormément d'importance au travail et au développement de Lucas avec les RSCA Futures en D2. "Ils ont perdu ?", s'est étonné Stassin à l'interview, n'ayant pas pu suivre le match de ses équipiers. Son étonnement en dit long sur sa personnalité généreuse. Autant que son absence sur son importance avec les U23. Ils n'avaient pas perdu le moindre match avant ce dimanche.