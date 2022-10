Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Mazzù avant le match Zulte Waregem – Anderlecht: "On serait peut-être moins virulent avec moi si on regardait le contenu"

Felice Mazzù vit une semaine importante pour son avenir. Son Anderlecht se déplace à Zulte Waregem puis au Standard. Sans résultats probants, son avenir sera plus que remis en question.

"J’aurais aimé avoir d’autres résultats mais je suis très confiant par rapport au travail que j’effectue. Les résultats comptent plus que tout dans le jugement. Les vrais analystes seraient moins virulents à mon égard en regardant uniquement le contenu. Le match contre Bruges correspond à ce qu’on a demandé."

Problème, Anderlecht n’a pas gagné. Dans la situation actuelle, c’est la priorité. "J’aurais aimé avoir plus de résultats vu la situation. Le groupe est positif par rapport à la prestation face à Bruges. Elle était l’une des meilleurs de la saison dans l’intensité, les courses et la verticalité. On doit se baser là-dessus."

La motivation sera une des clés de la réussite. Anderlecht aura de grandes chances de gagner s’il y met autant de cœur que face aux Blauw en Zwart.

"Je ne peux pas prédire que les joueurs mettront la même intensité mais je pousserai dans ce sens-là. On tape sur le clou, on répète certaines choses à l’entraînement. Une des parties de ma théorie de demain sera basée sur la manière de se motiver. Moi, j’ai la même motivation face à Bruges ou Zulte. »

Deux joueurs sont incertains : Sardella et Delcroix. Mazzù décidera de leur présence dans le groupe jeudi.