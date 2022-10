Felice Mazzù veut encore y croire : "Je serai à l’entraînement vendredi”

La réponse, dans un sens ou dans l'autre, tombera ce vendredi. Mais la tendance est négative pour l'entraîneur carolo. "Est-ce que je crains pour mon poste ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question mais à d'autres personnes du club. Le président est descendu dans le vestiaire mais on ne s'est pas parlé. Je serai à l'entraînement ce vendredi matin pour préparer le prochain match."

Il est resté calme en conférence de presse après la rencontre. Il s'est d'abord focalisé sur l'arbitre et le VAR. "Je ne comprends pas pourquoi Derijck n'est pas exclu pour sa faute sur Silva. Le carton rouge a été donné plus facilement à Arnstad. Ce n'est pas la première décision en notre défaveur ces dernières semaines."

Point positif pour Mazzù, les joueurs n'ont pas donné l'impression de le lâcher, Diawara venant même fêter son but dans ses bras. "Le problème, c'est qu'on n'est pas assez tueur devant le but. On a plusieurs occasions avec Silva pour faire 1-3 et 1-4 mais on veut faire le beau geste technique. On n'a pas assez l'intention de tuer. C'est quasi arrivé à chaque rencontre. Il y avait de l'envie chez mes joueurs. Ils essaient de mettre de l'intensité mais ils n'y arrivent pas assez. À part deux ou trois joueurs, on n'a pas les profils pour aller dans le combat. Ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui."

Veldman T1 si Mazzù est viré

S'il ne donne pas l'impression de baisser les bras, Mazzù a piqué ses joueurs plus que d'habitude devant la presse, notamment en citant Silva et ses occasions loupées. Un signe que la coupe est pleine ? La réponse tombera dans les prochaines heures. En attendant, il a pu compter sur le soutien de son collègue Mbaye Leye. "Je suis content de la victoire mais j'espère que Felice va rester. On pense toujours que c'est la faute de l'entraîneur mais il faut aussi regarder ailleurs. L'an dernier, Felice était le meilleur coach du pays."

On en est conscient dans les bureaux de Neerpede mais une solution a déjà été étudiée en cas de C4 : placer Robin Veldman comme T1. La direction apprécie beaucoup le travail du Néerlandais avec les U23.