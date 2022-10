Accueil ... ... Jupiler Pro League Anderlecht Frankie Vercauteren évoque sa nouvelle vie dans le pays de son épouse: "Ne vous inquiétez pas pour moi, ici, en Russie" Après 17 mois sans job, Frankie Vercauteren a enfin rompu le silence depuis le pays de sa femme, où il pourrait s’installer pour de bon. Yves Taildeman Spécialiste Anderlecht et Diables rouges



Depuis le 1-0 avec l’Antwerp contre Anderlecht avec un but de Lamkel Ze en mai 2021, Frankie Vercauteren (65 ans) semble avoir disparu des radars. Plus de 500 jours plus...