Tension maximale dans le bloc des fans mauves à Sclessin: le stress du clasico (encore) arrêté

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Felice Mazzù sera bel et bien encore sur le banc à Sclessin en tant qu’entraîneur d’Anderlecht (lire par ailleurs), mais cela ne signifie pas que la crise est résolue.

La défaite tardive à Zulte Waregem (3-2) a laissé de profondes traces et le ras-le-bol des supporters est total. Les forces de l'ordre seront très vigilantes et tiennent compte du scénario que tout le monde veut éviter à tout prix : un arrêt du match comme le 12 avril 2019 quand - à 2-0 pour le Standard - les supporters d'Anderlecht avaient jeté tellement de fumigènes sur le terrain que l'arbitre Erik Lambrechts avait dû mettre un terme au match. Anderlecht avait perdu par forfait (5-0).

Lors du retour du car de Waregem, pendant la nuit de jeudi à vendredi, une cinquantaine de supporters se sont déplacés à Neerpede pour faire part de leur mécontentement. Mais le groupe est resté correct. Aucun incident n’a été à déplorer.

En cas de résultat défavorable ce dimanche, la police craint surtout des actions de la BCS, le groupe de hooligans d’Anderlecht. Ces dernières semaines, ils étaient déjà très présents dans le Lotto Park lors des matchs contre West Ham et le Club Bruges. Vêtus de noir et certains cagoulés, ils n’étaient clairement pas venus pour rigoler. Si les joueurs s’étaient fait ridiculiser par leur adversaire, on aurait pu assister à des scènes répréhensibles. La plupart des membres du BCS n’ont pas d’interdiction de stade en ce moment.

1300 fans d’Anderlecht seront présents à Sclessin. Pour un supporter du Sporting, le Clasico reste le match de l’année, même quand son équipe est 9e du classement. Jeudi, à Waregem, ils ont fait part de leur dégoût via une banderole qui disait que trois ans avaient été gâchés en cinq mois (voir photo).