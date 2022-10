Tension à Anderlecht: un énorme dispositif policier présent devant Neerpede (VIDEO)

La fracture semble nette entre le club et ses supporters.

Le Clasico a tourné au vinaigre pour Anderlecht. Après un début en fanfare et le but de Verschaeren, les Mauves se sont écroulés face au Standard. Au grand dam des supporters mauves qui ont, comme annoncé, jeté des fumigènes sur la pelouse. L'arbitre a été obligé d'interrompre la rencontre avant de l'arrêter définitivement quelques minutes plus tard. La tension était à son comble également aux abords du stade puisque les supporters visiteurs voulaient en découdre avec ceux du Standard.

Au vu du contexte, le risque de débordements à Neerpede était prévisible. C'est pourquoi la police est présente en nombre aux abords du centre d'entraînements des Mauves où les joueurs doivent rentrer dans la soirée. Une autopompe est présente ainsi que plusieurs combis de police. Une centaine de policiers monte la garde devant l'entrée de l'académie pour dissuader les supporters éventuels qui voudraient en découdre.

Les supporters, eux, ne sont qu’une dizaine. Ce n’est pas dit que les joueurs vont rentrer à Neerpede ce soir.

©JC Guillaume

©JC Guillaume