Anderlecht: Jesper Fredberg renforce le management sportif

Fredberg arrive non pas pour remplacer Felice Mazzù, bien qu'il ait déjà occupé le rôle d'entraîneur par le passé, mais pour renforcer le management sportif.



En ce moment, le CEO Peter Verbeke a trop de tâches. Qui plus est, il est out pendant un certain temps suite à une infection virale. On ne sait pas encore si Fredberg sera le nouveau directeur sportif mais c'est le poste qu'il occupe actuellement à Viborg (Danemark).