Lorin Parys remonté après le Clasico: "Les supporters cachent les fumigènes dans leurs orifices corporels"

Le monde du football est dégoûté par le comportement des supporters d'Anderlecht à Sclessin. Lorin Parys, CEO de la Pro League, veut des sanctions impitoyables. "Les supporters qui ont jeté des objets, risquent des interdictions de stade de 2 à 10 ans et les récidivistes jusqu'à 25 ans. Et Anderlecht risque de devoir jouer des match à huis clos. La justice, elle aussi, pourrait s'en mêler."



Selon Parys, il y a bel et bien eu des fouilles. "Par des stewards pour l'ensemble des supporters mais aussi par des policiers pour les trois quarts d'entre eux, dont les Ultras. Mais ils cachent les fumigènes de 10 centimètres dans leurs orifices corporels."