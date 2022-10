Robin Veldman, prêt à relever le défi avec Anderlecht : "Je suis heureux de cette opportunité"

Anderlecht vit une semaine compliquée suite aux incidents du Clasico et au limogeage de Felice Mazzu. C’est donc dans ce contexte que Robin Veldman va faire ses premiers pas à la tête de l’équipe première. "Il est évident que c’est un moment difficile pour débuter. L’équipe ne va pas bien, et quand c’est le cas, c’est tout le club qui en souffre. Mais c’est bien que je bénéficie de la confiance de la direction du club. Et même en dehors de ce travail avec l’équipe première, Anderlecht veut travailler avec moi pendant une longue période. Je suis donc heureux de cette opportunité", explique le coach à des confrères néerlandais, dans des propos rapportés par le Nieuwsblad.

Le septième entraîneur néerlandais de l’histoire du Sporting est prêt à saisir sa chance. "On m’a régulièrement demandé au cours de la semaine dernière si j’étais prêt. Pas la direction, mais ceux qui m’entourent".

Avant de conclure. "Et oui, je suis prêt. Je suis bien conscient que c’est spécial de passer à la tête de l’équipe première d’un si grand club par un chemin aussi court".

Premier objectif ? Renouer avec la victoire en Conférence League ce jeudi lors de la réception du Steaua Bucarest à 18h45.